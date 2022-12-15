Польша разблокировала пакет решений, в который входили 18 млрд евро для Украины, - СМИ

Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине. Это позволило ЕС его принять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Финансово-экономический пакет включал в себя:
Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро .
Ранее мы писали, что страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия вместо переданного Украине.
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