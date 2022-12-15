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Польша разблокировала пакет решений, в который входили 18 млрд евро для Украины, - СМИ

Фото: Польша разблокировала решение о 18 млрд евро для Украины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине. Это позволило ЕС его принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Финансово-экономический пакет включал в себя:

  • помощь для Украины на 18 миллионов евро;
  • минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций;

Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро .

Ранее мы писали, что страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия вместо переданного Украине.

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