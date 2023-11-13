Польща біля кордону з Білоруссю розгорнула новий танковий батальйон

Новий танковий батальйон розпочне роботу у Чартаєві – населеному пункті поблизу кордону з Білоруссю в районі Бреста.

"Тут, у Сем'ятицькому районі, вже є танковий батальйон, який входитиме до складу 1-ї піхотної дивізії легіонів, Підляської дивізії, завданням якої є стримування агресора, якщо ми подивимося на напрями нападу зі сходу", - заявив міністр оборони Польщі. Маріуш Блащак.

Повідомляється, що у разі виникнення загрози на сході завданням нового підрозділу буде створення ефективного бар'єру для припинення наступальних дій противника.

Польща модернізує свою армію

В останні роки Польща активно проводить політику модернізації власної армії, що проявляється у закупівлі сучасних зразків озброєння, а також у створенні та відновленні бойових підрозділів.

Слід зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для зміцнення оборони країни. Видання The Telegraph раніше зазначало, що Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози Росії.

Зокрема, Варшава вже замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також пізніше стало відомо, що уряд Польщі уклав угоду з Британією на суму понад 5 млрд доларів щодо постачання засобів протиповітряної оборони.