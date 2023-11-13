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Польша у границы с Беларусью развернула новый танковый батальон

Фото: Польша у границы с Беларусью развернула танковый батальон (gov.pl)
Автор: Константин Широкун

Польша у границ с Беларусью развернула новый танковый батальон, укомплектованный танками К2 производства Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Новый танковый батальон начнет работу в Чартаеве – населенном пункте вблизи границы с Беларусью в районе Бреста.

"Здесь, в Семятичском районе, уже есть танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора, если мы посмотрим на направления нападения с востока", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Сообщается, что в случае возникновения угрозы на востоке задачей нового подразделения будет создание эффективного барьера для остановки наступательных действий противника.

Польша модернизирует свою армию

В последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений.

Следует отметить, что в последнее время Польша активно закупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны. Издание The Telegraph ранее отмечало, что Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, Варшава уже заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Также позже стало известно, что правительство Польши заключило соглашение с Британией на сумму более 5 млрд долларов по поставке средств противовоздушной обороны.

 

 

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