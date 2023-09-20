ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Компромісного рішення немає. Дуда назвав поразку РФ гарантією миру в майбутньому

Середа 20 вересня 2023 06:46
UA EN RU
Компромісного рішення немає. Дуда назвав поразку РФ гарантією миру в майбутньому Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Imagеs)
Автор: Володимир Костирін

Підтримка України країнами Заходу у захисті від широкомасштабної військової агресії РФ має глобально значимі наслідки. І поразка Москви у цій війні стане гарантією миру для різних держав у майбутньому.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Польський лідер у цьому контексті закликав союзників та партнерів України залишатися стійкими і продовжувати надавати підтримку.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе легально насильно перемістити кордони в Європі", - сказав він журналістам зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де відбувалися дебати Генеральної Асамблеї ООН.

Дуда додав, що це "гарантія миру в майбутньому, зокрема й для Сполучених Штатів".

Також президент Польщі акцентував, що компромісного рішення не існує.

"Росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Дуда.

Він резюмував, що лише тоді "ми зможемо сказати, що російський імперіалізм справді переможений".

Допомога Україні від Польщі

Нагадаємо, що Польща активно допомагала Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Країна прийняла понад мільйон українських біженців.

Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги з озброєнням.

Раніше повідомлялося, що Польща підписала "рамковий контракт" із Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей Дуда Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни