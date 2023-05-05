Польща анонсувала створення в країні "центру HIMARS" вже цього року

"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення у готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю, готовності зміцнювати польську оборонну промисловість, що також вигідно для США, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли мова йде про HIMARS", - сказав Блащак.

За його словами, "центр HIMARS" буде створено в Польщі пізніше цього року, який має стати центром обслуговування та виробництва HIMARS не лише для Польщі, а й для європейських країн, багато з яких зацікавлені в купівлі реактивної артилерійської системи.

Блащак також оголосив, що пізніше цього року перші пускові установки, замовлені у 2019 році, буде оснащено 18-ю механізованою дивізією, відповідальною за оборону т.зв. Сувальського перешийку.

Він також додав, що переговори щодо закупівлі Польщею 500 додаткових систем HIMARS, схвалених Держдепартаментом і Конгресом, "в принципі вже тривають".

Польський міністр оптимістично налаштований щодо найближчого підписання угоди. Більшість пускових установок планується встановити на польські вантажівки Jelcz.

Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, "добре зарекомендували себе в Україні".

Разом з тим Блащак планує зустрітися з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв про намір створити на території країни навчальний центр для тренувань на РСЗВ HIMARS.

Додамо, в лютому США схвалили продаж Польщі американських HIMARS.

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