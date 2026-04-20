Польща активно готується відбивати агресію РФ: де очікується найбільша загроза

Доктор наук у сфері безпеки, аналітик, журналіст Польського агентства преси (PAP) Даріуш Матерняк підкреслив, що на рівні влади, за винятком проросійських правих сил, існує широке розуміння необхідності модернізації армії та збільшення її чисельності.

"Провідні партії загалом підтримують ці дії. Однак методи часто стають предметом гострих суперечок між урядом і опозицією. Серед населення ж більшість усвідомлює російську загрозу, проте її сприйняття різниться", – зазначив Матерняк.

За його словами, наприклад, роздруківка посібника з безпеки, нещодавно доставлена в кожен дім, була сприйнята досить позитивно, але деякі одержувачі також вважали її абсолютно зайвою.

Польща використовує досвід України

Польща активно враховує український досвід сучасної війни. Армія значно збільшила кількість навчань з використання безпілотників.

Наприкінці січня було підписано контракт на будівництво комплексної системи протидії дронам SAN ("Сян"). Вона включатиме артилерію, ракетні комплекси, дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас Варшава не відмовляється і від традиційних доктрин. Механізовані частини продовжують готуватися до бойових дій з використанням танків. Проте акцент роблять на проектах, пов'язаних із дронами. Приміром, Польща закуповує системи боротьби з безпілотниками для бронетехніки.

"Хоча РФ проводить в Україні операції з використанням безпілотників, вона все ще відновлює свої бронетанкові війська. Це свідчить про те, що Москва не відмовилася від традиційних методів ведення бронетанково-механізованої війни, до чого треба бути готовим", – підкреслив експерт.

Головні загрози для Польщі з боку РФ

Головні сценарії, які розглядає Польща, – це атака Росії на Сувалкський коридор для відрізання Балтійських країн від решти НАТО, а також гібридні операції з дронами та саботажем інфраструктури.

Політичне протистояння

На підготовку Польщі до оборони певною мірою впливає політичне протистояння між президентом Каролем Навроцьким і прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Яскравим прикладом стали дебати навколо європейської програми SAFE – механізму ЄС, який передбачає надання до 150 млрд євро пільгових кредитів країнам-членам для спільних закупівель озброєння та посилення європейської оборонної промисловості.

"Якщо такі конфлікти продовжуватимуться, це зрештою може негативно вплинути на польську оборонну політику та, зрештою, на готовність армії до оборонних операцій", – резюмував Матерняк.