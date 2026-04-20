Польша активно готовится отражать агрессию РФ: где ожидается наибольшая угроза

Польша в подготовке к возможному военному конфликту в Европе активно использует опыт войны в Украине, но не отказывается от классических оборонных доктрин.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".
Доктор наук в области безопасности, аналитик, журналист Польского агентства прессы (PAP) Дариуш Матерняк подчеркнул, что на уровне власти, за исключением пророссийских правых сил, существует широкое понимание необходимости модернизации армии и увеличения ее численности.
"Ведущие партии в целом поддерживают эти действия. Однако методы часто становятся предметом острых споров между правительством и оппозицией. Среди населения же большинство осознает российскую угрозу, однако ее восприятие различается", - отметил Матерняк.
По его словам, например, распечатка пособия по безопасности, недавно доставленная в каждый дом, была воспринята достаточно положительно, но некоторые получатели также считали ее совершенно лишней.
Польша активно учитывает украинский опыт современной войны. Армия значительно увеличила количество учений по использованию беспилотников.
В конце января был подписан контракт на строительство комплексной системы противодействия дронам SAN ("Сян"). Она будет включать артиллерию, ракетные комплексы, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.
В то же время Варшава не отказывается и от традиционных доктрин. Механизированные части продолжают готовиться к боевым действиям с использованием танков. Однако акцент делают на проектах, связанных с дронами. К примеру, Польша закупает системы борьбы с беспилотниками для бронетехники.
"Хотя РФ проводит в Украине операции с использованием беспилотников, она все еще восстанавливает свои бронетанковые войска. Это свидетельствует о том, что Москва не отказалась от традиционных методов ведения бронетанково-механизированной войны, к чему надо быть готовым", - подчеркнул эксперт.
Главные сценарии, которые рассматривает Польша, - это атака России на Сувалкский коридор для отрезания Балтийских стран от остальной части НАТО, а также гибридные операции с дронами и саботажем инфраструктуры.
На подготовку Польши к обороне в определенной степени влияет политическое противостояние между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском.
Ярким примером стали дебаты вокруг европейской программы SAFE - механизма ЕС, который предусматривает предоставление до 150 млрд евро льготных кредитов странам-членам для совместных закупок вооружения и усиления европейской оборонной промышленности.
"Если такие конфликты будут продолжаться, это в конечном итоге может негативно повлиять на польскую оборонную политику и, наконец, на готовность армии к оборонительным операциям", - резюмировал Матерняк.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной - подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение вблизи линии разграничения.