Польща на 5 років заборонила в'їзд до Шенгену депутату зі Львова

Святослава Шеремета внесли до реєстру небажаних осіб у державах Шенгенської зони.

Про це заявив Марцін Кервінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у соцмережі X .

Директору меморіально-пошукового центру "Доля" та депутату Львівської облради заборонили в'їзд та перебування терміном на п'ять років до 20 жовтня 2031 року.

Шеремета офіційно внесли до відповідного реєстру небажаних осіб.

Заборону на в'їзд ініціював міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Причиною такого рішення стала ініціатива Шеремети у Львівській облраді оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича.