Польша на 5 лет запретила въезд в Шенген депутату из Львова

Святослав Шеремета был внесен в реестр нежелательных лиц в государствах Шенгенской зоны.

Об этом заявил Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Директору мемориально-поискового центра "Судьба" и депутату Львовского облсовета запретили въезд и пребывание сроком на пять лет до 20 октября 2031 года.

Шеремета официально внесли в соответствующий реестр нежелательных лиц.

Запрет на въезд инициировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Причиной такого решения стала инициатива Шереметы во Львовском облсовете объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.