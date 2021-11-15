Мигранты заявляют об агитации белорусских силовиков "штурмовать" границу Польши

Сегодня, 15 ноября мигранты заявили об их очередной "подготовке" белорусскими силовиками к "прорыву" границы. В частности, беженцев агитируют "разрушать забор и идти дальше".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.
"Белорусская власть ночью убеждала молодых людей из числа мигрантов, которые остались в лагере спилить забор и идти дальше", - говорится в сообщении.
Собеседник польской радиостанции утверждает, что некоторых мужчин проводят вглубь леса, а "главный переход" назначен на сегодня.
Вместе с тем, СМИ, ссылаясь на заявления мигрантов утверждают, что сами беженцы "не желают разрушать забор и силой пересекать границу".
Указано, что ситуация в лагере мигрантов ежедневно обостряется.
Напомним, ранее польские СМИ заявили, что белорусские силовики в течение 14 ноября вели подготовку крупного прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.
Добавим, недавно мигранты сделали две попытки прорыва польской границы, группе из 50 человек в итоге удалось попасть в страну.