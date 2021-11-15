Мигранты заявляют об агитации белорусских силовиков "штурмовать" границу Польши

"Белорусская власть ночью убеждала молодых людей из числа мигрантов, которые остались в лагере спилить забор и идти дальше", - говорится в сообщении.

Собеседник польской радиостанции утверждает, что некоторых мужчин проводят вглубь леса, а "главный переход" назначен на сегодня.

Вместе с тем, СМИ, ссылаясь на заявления мигрантов утверждают, что сами беженцы "не желают разрушать забор и силой пересекать границу".

Указано, что ситуация в лагере мигрантов ежедневно обостряется.