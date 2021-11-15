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Мигранты заявляют об агитации белорусских силовиков "штурмовать" границу Польши

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 ноября мигранты заявили об их очередной "подготовке" белорусскими силовиками к "прорыву" границы. В частности, беженцев агитируют "разрушать забор и идти дальше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

"Белорусская власть ночью убеждала молодых людей из числа мигрантов, которые остались в лагере спилить забор и идти дальше", - говорится в сообщении.

Собеседник польской радиостанции утверждает, что некоторых мужчин проводят вглубь леса, а "главный переход" назначен на сегодня.

Вместе с тем, СМИ, ссылаясь на заявления мигрантов утверждают, что сами беженцы "не желают разрушать забор и силой пересекать границу".

Указано, что ситуация в лагере мигрантов ежедневно обостряется.

Напомним, ранее польские СМИ заявили, что белорусские силовики в течение 14 ноября вели подготовку крупного прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Добавим, недавно мигранты сделали две попытки прорыва польской границы, группе из 50 человек в итоге удалось попасть в страну.

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