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Польша заявила о рекордном наплыве мигрантов из Беларуси: более 660 за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В Польше пограничники за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество нелегалов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Подобных попыток насчиталось 667.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Новые рекорды. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, задержали 7 иммигрантов из Турции. Другим попыткам удалось предотвратить", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при содействии в пересечении границы, были арестованы 13 человек - 10 иностранцев и три гражданина Польши.

Известно, что с августа польские пограничники задержали более 14 тысяч человек за попытку незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Сейчас в пограничных пунктах страны находится более 1,5 тысячи мигрантов.

Напомним, что власти Польши ввела режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока мигрантов.

Также стало известно, что Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

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