Польша отправит на границу с Беларусью военные вертолеты
Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. В настоящий момент пограничникам помогают около 3 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
"Обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является в настоящее время ключевой задачей Войска Польского и Пограничной стражи", - написал в Блащак в Twitter.
Министр уточнил, что пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Кроме того, в ближайшее время патрулировать белорусско-польскую границу начнут военные вертолеты.
Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
Отметим, ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Польшу в незаконном обращении с мигрантами.