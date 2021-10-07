Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі: понад 660 за добу

"Нові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалося запобігти", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за сприяння в перетині кордону, були заарештовані 13 осіб - 10 іноземців і три громадяни Польщі.

Відомо, що з серпня польські прикордонники затримали понад 14 тисяч осіб за спробу незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Наразі в прикордонних пунктах країни знаходиться понад 1,5 тисячі мігрантів.