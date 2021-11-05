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Польша заявила о новых провокациях Беларуси на границе: пытались стрелять в военных

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Польши заявили об очередных провокациях на границе с Беларусью. В частности, белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Минобороны в Twitter

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в направлении польских военных. К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, белорусские пограничники также пытались разрушить установленное ограждение на границе.

"В 100 метрах от того места пять вооруженных белорусов пытались разрушить ограждение, при этом кричали, что они будут стрелять в польских солдат. После того, как поступило дополнительное подкрепление военных и пограничников, они отступили", - добавляют в сообщении.


Напомним, недавно польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех человек в форме с оружием. Тогда страна также обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе.

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