Польша заявила о новых провокациях Беларуси на границе: пытались стрелять в военных

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в направлении польских военных. К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, белорусские пограничники также пытались разрушить установленное ограждение на границе.

"В 100 метрах от того места пять вооруженных белорусов пытались разрушить ограждение, при этом кричали, что они будут стрелять в польских солдат. После того, как поступило дополнительное подкрепление военных и пограничников, они отступили", - добавляют в сообщении.



