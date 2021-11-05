Польща заявила про нові провокації Білорусі на кордоні: намагалися стріляти у військових

"Чергові провокації на кордоні. Учора білоруський солдат намагався вистрілити із сигнального пістолета у напрямку польських військових. На щастя, пістолет не вистрілив", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, білоруські прикордонники також намагалися зруйнувати встановлену огорожу на кордоні.

"За 100 метрів від того місця п'ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати огорожу, при цьому кричали, що вони стрілятимуть у польських солдатів. Після того, як надійшло додаткове підкріплення військових та прикордонників, вони відступили", - додають у повідомленні.



