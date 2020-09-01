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Польша запретила полеты из 44 стран, Украины в списке нет

Вторник 01 сентября 2020 14:31
Польша запретила полеты из 44 стран, Украины в списке нет
Фото: люди в аэропорту (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории. Украина в этот список не попала.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список попали 44 страны, авиасообщение с которыми Польша закрывает до 15 сентября 2020 года. Также полякам порекомендовали воздержаться от планирования поездок в эти страны.

Под запрет полетов попали те страны, где за последние 14 дней коэффициент случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек составил 60.

В МИД Польши отмечают, что граждане, которые на момент обновления списка оказались в "запретной" стране, могут воспользоваться альтернативными видами возвращения в страну. В частности, это на машине или самолетом через другие государства, которые не попали в список.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

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