В Польше планируют изменить правила карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции. Так, период карантина намерены сократить с 14 до 10 дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает "Польское радио".

"Мы изменим правила карантина и изоляции ... Мы хотели бы предложить сократить карантин до 10 дней", - заявил он.

Он отметил, что клиническая практика, а также опыт некоторых стран показывает, что такой срок изоляции безопасен и не несет большего риска по сравнению с 14-дневным. Аналогичные 10 дней предусматриваются и для тех, у кого выявили COVID-19, в связи с чем возникла необходимость самоизоляции.

Отметим, что на сегодня в Польше подтверждено более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и более 2 тысяч летальных исходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, в Польше ослабили карантинные меры.