ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше планируют изменить правила карантина

Варшава, Четверг 27 августа 2020 17:00
В Польше планируют изменить правила карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции. Так, период карантина намерены сократить с 14 до 10 дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает "Польское радио".

"Мы изменим правила карантина и изоляции ... Мы хотели бы предложить сократить карантин до 10 дней", - заявил он.

Он отметил, что клиническая практика, а также опыт некоторых стран показывает, что такой срок изоляции безопасен и не несет большего риска по сравнению с 14-дневным. Аналогичные 10 дней предусматриваются и для тех, у кого выявили COVID-19, в связи с чем возникла необходимость самоизоляции.

Отметим, что на сегодня в Польше подтверждено более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и более 2 тысяч летальных исходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, в Польше ослабили карантинные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Польшатуризмкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь