Польща заборонила польоти з 44 країн, України в списку немає

Фото: люди в аеропорту (pixabay)

Міністерство закордонних справ Польщі заборонило польоти з 44 країн через складну епідеміологічну ситуацію на їхній території. Україна до цього списку не потрапила.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

До списку потрапили 44 країни, авіасполучення з якими Польща закриває до 15 вересня 2020 року. Також полякам порекомендували утриматися від планування поїздок до цих країн.

Під заборону польотів потрапили ті країни, де за останні 14 днів коефіцієнт випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч людей склав 60.

У МЗС Польщі зазначають, що громадяни, які на момент оновлення списку опинилися в "забороненій" країні, можуть скористатися альтернативними видами повернення в країну. Зокрема, це на машині або літаком через інші держави, які не потрапили в список.

Нагадаємо, уряд Польщі планує змінити правила карантину та самоізоляції.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Польща відновила авіасполучення з Україною.