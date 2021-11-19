Польша закроет ж/д сообщение с Беларусью в Кузнице с 21 ноября

Польская сторона уведомила Беларусь о намерении закрыть железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница". Оно приостановится с 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Пограничного комитета Беларуси.

Также сообщается, что белорусская сторона в ответ направила разъяснение текущей ситуации вблизи автомобильного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница Белостоцкая"). Кроме того, Минск сообщил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Польши предупредили белорусскую сторону о том, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Отметим, первые предупреждения Польши по железнодорожному сообщению с Беларусью прозвучали еще на прошлой неделе.