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Польща закриє залізничне сполучення з Білоруссю в Кузьниці з 21 листопада

Автор: Ілона Свиридова

Польська сторона повідомила Білорусь про намір закрити залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниція". Воно призупиниться з 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Прикордонного комітету Білорусі.

"Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь отримано офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що білоруська сторона у відповідь направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі" (з польського боку - "Кузьниця Білостоцька"). Крім того, Мінськ повідомив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Польщі попередила білоруську сторону про те, що закриють залізничний пункт пропуску в Кузьниці, якщо ситуація з мігрантами не стабілізується до 21 листопада.

Зазначимо, перші попередження Польщі щодо залізничного сполучення з Білоруссю прозвучали ще минулого тижня.

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