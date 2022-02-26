Польша выступает за немедленное вступление Украины в ЕС

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что наступил решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.

Добавим, недавно Эстония призвала дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО.

Вместе с тем, Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины.