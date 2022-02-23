ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эстония просит дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО

Новина українською →
Таллин, Среда 23 февраля 2022 21:55
Эстония просит дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО Фото: парламент Эстонии (riigikogu.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное собрание (парламент) Эстонии на внеочередном заседании приняло резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России. Депутаты выступили за предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС и дорожной карты для вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонского парламента.

"Парламент жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны Российской Федерации, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов (ОРДЛО - ред.)", - говорится в сообщении.

Депутаты призвали страны всего мира поддержать экономику Украины и увеличить помощь с вооружениями, поскольку страна стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России.

Парламент также призвал государства-члены предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз и дорожную карту для получения членства в НАТО.

Напомним, Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если российская армия продвинется дальше украинских регионов так называемых"ЛДНР", которые признала Москва.

Отметим, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Украина Эстония
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина