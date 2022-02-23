Эстония просит дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО

Государственное собрание (парламент) Эстонии на внеочередном заседании приняло резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России. Депутаты выступили за предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС и дорожной карты для вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонского парламента.