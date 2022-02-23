Эстония просит дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО
Государственное собрание (парламент) Эстонии на внеочередном заседании приняло резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России. Депутаты выступили за предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС и дорожной карты для вступления в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонского парламента.
"Парламент жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны Российской Федерации, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов (ОРДЛО - ред.)", - говорится в сообщении.
Депутаты призвали страны всего мира поддержать экономику Украины и увеличить помощь с вооружениями, поскольку страна стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России.
Парламент также призвал государства-члены предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз и дорожную карту для получения членства в НАТО.
Напомним, Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если российская армия продвинется дальше украинских регионов так называемых"ЛДНР", которые признала Москва.
Отметим, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.