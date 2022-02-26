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Польща виступає за негайний вступ України до ЄС

Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна підтримує вступ України до ЄС. Це, за його словами, необхідно зробити негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди в Twitter.

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.

Додамо, нещодавно Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО.

Разом з тим, Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України.

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ЕвросоюзУкраїнаАнджей ДудаВступ в ЄС