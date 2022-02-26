Польща виступає за негайний вступ України до ЄС

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.

Додамо, нещодавно Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО.

Разом з тим, Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України.