Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью из-за нелегалов

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт собрания законов Польши.

На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовала чрезвычайное положение.

Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.