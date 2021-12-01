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Польща ввела заборону на відвідування кордону з Білоруссю через нелегалів

Автор: Артур Родивилов

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський ввів заборону на відвідування кордону з Білоруссю до 1 березня 2022 року. Зазначається, що забороняється перебування у 183 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт зібрання законів Польщі.

На прикордонній території дозволяється перебувати тільки місцевим жителям і власникам спеціальних дозволів. Раніше на цих землях діяв надзвичайний стан.

Заборона діятиме з 1 грудня цього року до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу, 29 листопада, зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Однак дії біженців як і раніше рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

З початку року в Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

Нагадаємо, у Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити в країну.

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Міграційна криза