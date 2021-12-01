Польща ввела заборону на відвідування кордону з Білоруссю через нелегалів

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський ввів заборону на відвідування кордону з Білоруссю до 1 березня 2022 року. Зазначається, що забороняється перебування у 183 населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт зібрання законів Польщі.
На прикордонній території дозволяється перебувати тільки місцевим жителям і власникам спеціальних дозволів. Раніше на цих землях діяв надзвичайний стан.
Заборона діятиме з 1 грудня цього року до 1 березня 2022 року.
Нагадаємо, прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу, 29 листопада, зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Однак дії біженців як і раніше рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.
З початку року в Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.
Нагадаємо, у Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити в країну.