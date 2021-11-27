В Польше задержали трех украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

В Польше задержали трех граждан Украины. Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подляской полиции в Twitter .

"Вчера сотрудники полиции задержали трех человек в связи с пособничеством и подстрекательством к незаконному пересечению границы. Лица, задержанные возле Высокого моста, являются гражданами Украины, проживающими в Польше. В лесу 10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Польши заявило, что из-за миграционного кризиса могут они закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью.

Кроме того, ранее Александр Лукашенко в ответ на угрозы закрыть польские пункты пропуска сам пригрозил закрыть границу.