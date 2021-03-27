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Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые, по их мнению, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert.

Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

Добавим, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины ПольшаСеверный поток-2Санкции
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