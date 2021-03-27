Польща ввела санкції проти двох суден, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2"

Уряд Польщі почав вводити санкції проти судів, які, на їхню думку, беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". У санкційний список потрапили санкції два судна - Krebs Geo і Krebs Jet
Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський, передає BiznesAlert.
Обидва судна зареєстровані в Морській палаті міста Гданська.
Вітковський вважає, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, попри те, що ходять під польським прапором. Він додав, що судна останнім часом активізували свою роботу над "Північним потоком-2".
"Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації польського прапора. Щоб Польща не мала ніякого відношення до цих двох судах", - сказав Вітковський.
Він також додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчені, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морській палаті бути не повинно.
Нагадаємо, Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.
Крім того, в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".
У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.
Додамо, що влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".