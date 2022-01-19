Польша ввела повышенный уровень киберугрозы из-за хакерской атаки на Украину

В Польше с 18 по 23 января объявлена первая степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве. Соответствующее распоряжение подписал во вторник премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный сайт .

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, которое вводит первый уровень тревоги ALFA-CRP по всей стране. Это самый низкий уровень и касается угроз в киберпространстве. Уровень оповещения действует до 23:59 23 января. Введение уровня ALFA-CRP носит превентивный характер - он связан с кибератаками, которые произошли в Украине в последние дни", - говорится в сообщении.

Как стало известно, после массированной кибератаки в Украине в правительственном центре безопасности Польши состоялось заседание группы по критическим инцидентам. По результатам этой встречи и рекомендаций главы МВД и Агентства внутренней безопасности Польши было принято решение о введении первой степени террористической угрозы в киберпространстве.

Степень угрозы ALFA-CPR является самой низкой из четырех степеней и вводится в случае наличия угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и систем критической инфраструктуры. Она означает ведение усиленного мониторинга безопасности телекоммуникационных систем.