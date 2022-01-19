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Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози через хакерську атаку на Україну

Автор: Ольга Белей

У Польщі з 18 по 23 січня оголошено перший ступінь терористичної загрози (ALFA-CPR) в кіберпросторі. Відповідне розпорядження підписав у вівторок прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий сайт.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав постанову, яка вводить перший рівень тривоги по всій країні. Це найнижчий рівень і стосується загроз в кіберпросторі. Рівень оповіщення діє до 23:59 23 січня. Введення рівня ALFA-CRP носить превентивний характер - він пов'язаний з кібератаками, які відбулися в Україні в останні дні", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, після масованої кібератаки в Україні в урядовому Центрі безпеки Польщі відбулося засідання групи з критичних інцидентів. За результатами цієї зустрічі і рекомендацій глави МВС і Агентства внутрішньої безпеки Польщі було прийнято рішення про введення першого ступеня терористичної загрози в кіберпросторі.

Ступінь загрози ALFA-CPR є найнижчою з чотирьох ступенів і вводиться в разі наявності загрози терористичного характеру, що стосується телекомунікаційних систем органів державної адміністрації та систем критичної інфраструктури. Вона означає ведення посиленого моніторингу безпеки телекомунікаційних систем.

Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей.

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