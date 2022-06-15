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Польша внесла правки в судебную реформу, чтобы разблокировать финансирование со стороны ЕС

Президент Польши Анджей Дуда (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о судебной реформе с правками, которые ликвидируют Дисциплинарную палату. Этот орган вызвал критику со стороны ЕС из-за опасений контроля над судебной системой со стороны исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radiо.

Вместо Дисциплинарной палаты Верховного суда будет создана Палата профессиональной ответственности. Из всех судей будут отобраны 33 человека, из которых президент изберет 11 судей в состав Палаты профессиональной ответственности сроком на пять лет. Судьи Дисциплинарной палаты смогут перейти в другую палату или уйти в отставку.

Также теперь стороны судебного процесса в Польше могут подать ходатайство о проверке беспристрастности и независимости председательствующего судьи – но только по делам, где не был вынесен приговор.

Внесенные поправки также удовлетворяют возражения, выдвинутые Европейской комиссией. Ожидается, что в связи с этим будут разблокированы средства из Плана реконструкции Польши.

Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

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ЕвросоюзПольшаАнджей Дуда