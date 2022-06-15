Польща внесла правки в судову реформу, щоб розблокувати фінансування з боку ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про судову реформу з правками, які ліквідують дисциплінарну палату. Цей орган викликав критику з боку ЄС через побоювання контролю над судовою системою з боку виконавчої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radiо .

Замість Дисциплінарної палати Верховного суду буде створена Палата професійної відповідальності. З усіх суддів будуть відібрані 33 особи, з яких президент обере 11 суддів до складу Палати професійної відповідальності строком на п'ять років. Судді Дисциплінарної палати зможуть перейти в іншу палату або піти у відставку.

Також тепер сторони судового процесу в Польщі можуть подати клопотання про перевірку неупередженості та незалежності головуючого судді – але тільки у справах, де не був винесений вирок.

Внесені поправки також задовольняють заперечення, висунуті Європейською комісією. Очікується, що у зв'язку з цим будуть розблоковані кошти з плану реконструкції Польщі.