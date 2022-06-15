RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща внесла правки в судову реформу, щоб розблокувати фінансування з боку ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про судову реформу з правками, які ліквідують дисциплінарну палату. Цей орган викликав критику з боку ЄС через побоювання контролю над судовою системою з боку виконавчої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radiо.

Замість Дисциплінарної палати Верховного суду буде створена Палата професійної відповідальності. З усіх суддів будуть відібрані 33 особи, з яких президент обере 11 суддів до складу Палати професійної відповідальності строком на п'ять років. Судді Дисциплінарної палати зможуть перейти в іншу палату або піти у відставку.

Також тепер сторони судового процесу в Польщі можуть подати клопотання про перевірку неупередженості та незалежності головуючого судді – але тільки у справах, де не був винесений вирок.

Внесені поправки також задовольняють заперечення, висунуті Європейською комісією. Очікується, що у зв'язку з цим будуть розблоковані кошти з плану реконструкції Польщі.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзПольшаАнджей Дуда