UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью для усиления мер безопасности на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Сейчас пограничникам помогают почти 6 тысяч польских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, почти 6000 солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.

"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", - написал Блащак в Twitter.

Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Размещение дополнительных войск означает значительное расширение военного присутствия в регионе на фоне увеличения попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.

Пограничная служба Польши сообщила, что 18 октября было совершено 612 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Отметим, ранее министр обороны Польши заявил об отправке на границу с Беларусью военных вертолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаМиграционный кризис