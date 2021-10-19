Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью

По его словам, почти 6000 солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.

"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", - написал Блащак в Twitter.

Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Размещение дополнительных войск означает значительное расширение военного присутствия в регионе на фоне увеличения попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.

Пограничная служба Польши сообщила, что 18 октября было совершено 612 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.