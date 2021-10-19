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Польща майже вдвічі збільшила чисельність військових на кордоні з Білоруссю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польща майже вдвічі збільшила чисельність військових на кордоні з Білоруссю для посилення заходів безпеки на тлі напливу нелегальних мігрантів. Зараз прикордонникам допомагають майже 6 тисяч польських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

За його словами, майже 6000 солдатів 16-ї, 18-ї та 12-ї дивізій несуть службу на польсько-білоруському кордоні.

"Солдати підтримують прикордонну службу, захищаючи кордон країни і не дозволяючи її незаконно перетинати", - написав Блащак в Twitter.

Раніше міністр заявив, що на кордоні з Білоруссю прикордонникам допомагають близько трьох тисяч військовослужбовців. Розміщення додаткових військ означає значне розширення військової присутності в регіоні на тлі збільшення спроб незаконно проникнути на польську територію.

Прикордонна служба Польщі повідомила, що 18 жовтня було скоєно 612 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, 1 жовтня влада Польщі продовжила на два місяці надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, раніше міністр оборони Польщі заявив про відправку на кордон з Білоруссю військових вертольотів.

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