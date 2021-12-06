Польша ужесточит ограничения к рождественским праздникам из-за штамма "Омикрон"
Правительство Польши намерено ужесточить карантинные ограничения на период рождественских праздников из-за появления штамма коронавируса "Омикрон". Новые меры будут представлены в ближайшие дни.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst.
"Во вторник или среду мы представим дальнейшее усиление строгих мер - на время праздников", - заявил он.
Премьер-министр сообщил, что обсуждение будет касаться ограничений для невакцинированных.
Моравецкий не рассказал, какие именно ограничения введут в Польше, однако указал на необходимость усиления существующих ограничений в связи с ухудшением ситуации с пандемией.
Напомним, с 1 декабря в Польше ввели первый пакет усиления карантина.
Ранее сообщалось, что власти Польши не планируют вводить в стране локдаун.