Польша ужесточит ограничения к рождественским праздникам из-за штамма "Омикрон"

Правительство Польши намерено ужесточить карантинные ограничения на период рождественских праздников из-за появления штамма коронавируса "Омикрон". Новые меры будут представлены в ближайшие дни.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst .

"Во вторник или среду мы представим дальнейшее усиление строгих мер - на время праздников", - заявил он.

Премьер-министр сообщил, что обсуждение будет касаться ограничений для невакцинированных.

Моравецкий не рассказал, какие именно ограничения введут в Польше, однако указал на необходимость усиления существующих ограничений в связи с ухудшением ситуации с пандемией.