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Польша ужесточит ограничения к рождественским праздникам из-за штамма "Омикрон"

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Варшава, Понедельник 06 декабря 2021 14:30
Польша ужесточит ограничения к рождественским праздникам из-за штамма "Омикрон" Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши намерено ужесточить карантинные ограничения на период рождественских праздников из-за появления штамма коронавируса "Омикрон". Новые меры будут представлены в ближайшие дни.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst.

"Во вторник или среду мы представим дальнейшее усиление строгих мер - на время праздников", - заявил он.

Премьер-министр сообщил, что обсуждение будет касаться ограничений для невакцинированных.

Моравецкий не рассказал, какие именно ограничения введут в Польше, однако указал на необходимость усиления существующих ограничений в связи с ухудшением ситуации с пандемией.

Напомним, с 1 декабря в Польше ввели первый пакет усиления карантина.

Ранее сообщалось, что власти Польши не планируют вводить в стране локдаун.

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