Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч

В Польше приняли решение увеличить число военнослужащих, которые помогают патрулировать границу с Беларусью. Уже вскоре безопасность будут обеспечивать около 10 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PAP .

"Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12, 16 и 18 дивизии", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, военнослужащие оказывают помощь в проведении операции и помогают гражданам районов, которые близко расположены к границе с Беларусью.