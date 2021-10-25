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Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч

Автор: Сергей Пышкин

В Польше приняли решение увеличить число военнослужащих, которые помогают патрулировать границу с Беларусью. Уже вскоре безопасность будут обеспечивать около 10 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PAP.

"Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12, 16 и 18 дивизии", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, военнослужащие оказывают помощь в проведении операции и помогают гражданам районов, которые близко расположены к границе с Беларусью.

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