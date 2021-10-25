RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

Автор: Сергій Пишкін

В Польщі прийняли рішення збільшити кількість військовослужбовців, які допомагають патрулювати кордон з Білоруссю. Вже незабаром безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.

"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, військовослужбовці надають допомогу в проведенні операції та допомагають громадянам районів, які близько розташовані до кордону з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаБілорусьМіграційна криза