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Польша усилила правила въезда: украинские COVID-тесты больше не помогут избежать карантина

Новина українською → Польша, Вторник 30 марта 2021 14:44
Польша усилила правила въезда: украинские COVID-тесты больше не помогут избежать карантина Фото: при въезде в Польшу не из Шенгенской зоны придется отправиться на карантин (tageskarte.io)
Автор: Игорь Литвиненко

Польша с сегодняшнего дня, 30 марта, больше не признает результаты COVID-тестов из стран не из Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

Освобождаться от карантина будут лишь те граждане, которые при въезде из третьих стран получат отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.

При этом лица, въезжающие из Шенгенской зоны, будут освобождаться от карантина в случае наличия отрицательного теста на COVID методом ПЦР или на наличие антигена, сделанного не позднее 48 часов до пересечения границы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.

Также сообщалось, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

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