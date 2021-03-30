Польша усилила правила въезда: украинские COVID-тесты больше не помогут избежать карантина
Польша с сегодняшнего дня, 30 марта, больше не признает результаты COVID-тестов из стран не из Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.
Освобождаться от карантина будут лишь те граждане, которые при въезде из третьих стран получат отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.
При этом лица, въезжающие из Шенгенской зоны, будут освобождаться от карантина в случае наличия отрицательного теста на COVID методом ПЦР или на наличие антигена, сделанного не позднее 48 часов до пересечения границы.
Ранее РБК-Украина писало, что в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.
Также сообщалось, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.