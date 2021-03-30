Польща посилила правила в'їзду: українські COVID-тести більше не допоможуть уникнути карантину
Польща відсьогодні, 30 березня, більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.
Звільнятися від карантину будуть лише ті громадяни, які при в'їзді з третіх країн отримають негативний результат ПЛР-тест або тест на антиген.
При цьому особи, які подорожують з Шенгенської зони, будуть звільнятися від карантину у разі наявності негативного тесту на COVID методом ПЛР або на наявність антигену, зробленого не пізніше 48 годин до перетину кордону.
Раніше РБК-Україна писало, що в Польщі через зростання числа нових випадків коронавірусу можуть ввести комендантську годину.
Також повідомлялося, що 25 березня уряд Польщі прийняв рішення ввести додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.