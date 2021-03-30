Польща посилила правила в'їзду: українські COVID-тести більше не допоможуть уникнути карантину

Польща відсьогодні, 30 березня, більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.

Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook .

Звільнятися від карантину будуть лише ті громадяни, які при в'їзді з третіх країн отримають негативний результат ПЛР-тест або тест на антиген.

При цьому особи, які подорожують з Шенгенської зони, будуть звільнятися від карантину у разі наявності негативного тесту на COVID методом ПЛР або на наявність антигену, зробленого не пізніше 48 годин до перетину кордону.