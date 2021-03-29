Польша с 30 марта меняет правила въезда

Заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала заявил, что правительство с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны. Его можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Как сообщается, для тех, кто прибывает в Польшу из стран, которые не входят в шенгенскую зону, карантин будет обязательным, без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

Также правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.

"Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией - стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста" - сказал Мюллер.