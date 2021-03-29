Польша с 30 марта меняет правила въезда
Заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала заявил, что правительство с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны. Его можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Об этом сообщает RMF24.
Как сообщается, для тех, кто прибывает в Польшу из стран, которые не входят в шенгенскую зону, карантин будет обязательным, без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.
Также правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.
"Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией - стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста" - сказал Мюллер.
Напомним, в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.
Также РБК-Украина писало, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.