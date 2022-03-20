Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину

Польша упростила процедуру получения разрешения на приобретение, экспорт и транзит бронежилетов для наших бойцов. Для этого лишь необходимо получить подтверждение от посольства Украины в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

"Отныне для приобретения в Польше и передачи в Украину таких необходимых для наших воинов средств защиты, как бронежилеты и каски, достаточно лишь получить подтверждение от Посольства Украины в Польше",- пишет пресс-служба.

Для получения подтверждения необходимо предоставить соответственно информацию военному атташе по:

перечня;

типа;

количества защитного оборудования;

данные покупателя;

данные экспортера;

данные получателя.

После этого эти данные необходимо предоставить в специальной форме Министерству развития и технологий Польши по электронной почте [email protected].