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Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну

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Неділя 20 березня 2022 20:22
Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну Фото: Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща спростила процедуру отримання дозволу на придбання, експорт й транзит бронежилетів для наших бійців. Для цього лише необхідно отримати підтвердження від посольства України в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від Посольства України в Польщі",- пише пресслужба.

Для отримання підтвердження необхідно надати відповідно інформацію військовому аташе щодо:

  • переліку;
  • типу;
  • кількості захисного обладнання;
  • дані покупця;
  • дані експортера;
  • дані отримувача.

Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвиту й технологій Польщі за електронною поштою [email protected].

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