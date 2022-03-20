Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну
Польща спростила процедуру отримання дозволу на придбання, експорт й транзит бронежилетів для наших бійців. Для цього лише необхідно отримати підтвердження від посольства України в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.
"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від Посольства України в Польщі",- пише пресслужба.
Для отримання підтвердження необхідно надати відповідно інформацію військовому аташе щодо:
- переліку;
- типу;
- кількості захисного обладнання;
- дані покупця;
- дані експортера;
- дані отримувача.
Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвиту й технологій Польщі за електронною поштою [email protected].
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