Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь

Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Евросоюз запретить автомобильные грузовые перевозки в Россию и Беларусь и из них. Кроме того, страны просят заблокировать возможность для белорусских кораблей заходить в порты ЕС.

Специальное обращение министры Польши и стран Балтии уже направили еврокомиссару по транспорту Адину Валеану и министров транспорта ЕС. В письме предлагается отменить международные разрешения на перевозку грузов, предоставленные Европейской конференцией министров транспорта, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов.

"Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский совет решает рассмотреть дальнейший ответ Европы России и Беларуси, Мы призываем к дополнительным мерам в сфере автомобильного и морского транспорта. Запрет на российские и белорусские буксиры и их вход в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принято на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить твердый, сплоченный и жесткий ответ со стороны ЕС здесь и сейчас", - заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.