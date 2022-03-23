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Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь

Фото: в ЕС призвали запретить грузовые перевозки в РФ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Евросоюз запретить автомобильные грузовые перевозки в Россию и Беларусь и из них. Кроме того, страны просят заблокировать возможность для белорусских кораблей заходить в порты ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.

Специальное обращение министры Польши и стран Балтии уже направили еврокомиссару по транспорту Адину Валеану и министров транспорта ЕС. В письме предлагается отменить международные разрешения на перевозку грузов, предоставленные Европейской конференцией министров транспорта, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов.

"Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский совет решает рассмотреть дальнейший ответ Европы России и Беларуси, Мы призываем к дополнительным мерам в сфере автомобильного и морского транспорта. Запрет на российские и белорусские буксиры и их вход в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принято на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить твердый, сплоченный и жесткий ответ со стороны ЕС здесь и сейчас", - заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

Напомним, Эстония призвала НАТО усилить присутствие на восточном фланге из-за угрозы нападения России.

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