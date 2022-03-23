Эстония призвала нарастить силы НАТО на восточном фланге для сдерживания России

Эстония выступает за усиление присутствия НАТО на восточном фланге до такого уровня, который позволил бы остановить возможное наступление Российской Федерации. Такие силы в Восточной Европе должны стать постоянными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы будем в совершенно новой среде безопасности. Будет новая Украина. Будет новая Россия. Будет новая Европа. К 23 февраля возврата нет", - заявил постоянный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Весиов.

После российского вторжения в Украину в страны Балтии, Польшу и остальную часть Восточной Европы было переброшено более 20 000 военнослужащих НАТО, подавляющее большинство из которых - американские войска.