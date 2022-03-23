Польща та країни Балтії закликали ЄС заборонити вантажні перевезення в Росію та Білорусь

Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали Євросоюз заборонити автомобільні вантажні перевезення в Росію і Білорусь та з них. Крім того, країни просять заблокувати можливість для білоруських кораблів заходити в порти ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міністерства транспорту та комунікацій Литви.
Спеціальне звернення міністри Польщі та країн Балтії вже направили до єврокомісара з транспорту Адіни Валеан та міністрів транспорту ЄС. У листі пропонується скасувати міжнародні дозволи на перевезення вантажів, надані Європейською конференцією міністрів транспорту, та припинити дію Конвенції про міжнародні перевезення вантажів.
"Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, а Європейська Рада вирішує розглянути подальшу відповідь Європи Росії та Білорусі, ми закликаємо до додаткових заходів у сфері автомобільного та морського транспорту. Заборона на російські та білоруські буксири та їх вхід у порти матиме найбільший ефект, якщо буде прийнято на рівні ЄС. Дії агресора Путіна повинні отримати тверду, згуртовану і жорстку відповідь з боку ЄС тут і зараз", - заявив міністр транспорту та комунікацій Литви Маріус Скуодіс.
Нагадаємо, Естонія закликала НАТО посилити присутність на східному фланзі через загрозу нападу Росії.
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