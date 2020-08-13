Польща та країни Балтії пропонують посередництво для врегулювання в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (facebook.com SputnikPolskaOfficial)

Білоруській владі висунули кілька умов

Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії пропонують своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство.

Спільну заяву опубліковано на сайті президента Польщі.

У зверненні підкреслюється, що найближчі сусіди Білорусі в регіоні зацікавлені в стабільній, демократичній, процвітаючій і незалежній Білорусі.

Тому представників органів влади Білорусі закликають:

знизити напруженість і припинити застосування сили проти громадян

негайно звільнити затриманих учасників протестів і припинити їх подальше переслідування

негайно ініціювати діалог з білоруським народом, прислухатися до голосу громадян і гарантувати свободу слова

"Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством має залишитися відкритою. Ізоляція - не шлях до процвітання і розвитку для жодної нації. Ми готові запропонувати своє посередницьке зобов'язання для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету Білорусі", - йдеться у зверненні.

Підписи під цією заявою поставили президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левитс і президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може запровадити санкції проти Білорусі у кінці серпня; заходи будуть вжиті за непрозорі вибори і придушення мирних акцій протесту.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Білорусі потрібно провести нові вибори президента.