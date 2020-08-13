ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Польща та країни Балтії пропонують посередництво для врегулювання в Білорусі

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 18:33
Польща та країни Балтії пропонують посередництво для врегулювання в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (facebook.com SputnikPolskaOfficial)
Автор: РБК-Україна

Білоруській владі висунули кілька умов

Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії пропонують своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство.

Спільну заяву опубліковано на сайті президента Польщі.

У зверненні підкреслюється, що найближчі сусіди Білорусі в регіоні зацікавлені в стабільній, демократичній, процвітаючій і незалежній Білорусі.

Тому представників органів влади Білорусі закликають:

  • знизити напруженість і припинити застосування сили проти громадян
  • негайно звільнити затриманих учасників протестів і припинити їх подальше переслідування
  • негайно ініціювати діалог з білоруським народом, прислухатися до голосу громадян і гарантувати свободу слова

"Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством має залишитися відкритою. Ізоляція - не шлях до процвітання і розвитку для жодної нації. Ми готові запропонувати своє посередницьке зобов'язання для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету Білорусі", - йдеться у зверненні.

Підписи під цією заявою поставили президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левитс і президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може запровадити санкції проти Білорусі у кінці серпня; заходи будуть вжиті за непрозорі вибори і придушення мирних акцій протесту.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Білорусі потрібно провести нові вибори президента.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьПольшапротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся