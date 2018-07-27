Росії направлять міжнародну декларацію з вимогою звільнити Сенцова

Участь у написанні міжнародної декларації у справі Сенцова беруть США та Польща

Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн беруть участь у написанні міжнародної декларації з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у Росії за сфабрикованими обвинуваченнями. Про це повідомляє "Польське Радіо".

Повідомляється, що документ адресують російському речнику з прав людини та низці міністерств: юстиції, закордонних і внутрішніх справ, а також Генеральній прокуратурі. У проекті декларації наголошується, що Сенцова незаконно утримують в Росії, а Москва не реагує на міжнародні заклики та петиції.

Дипломати також нагадують, що режисер вже понад два місяці голодує і стан його здоров’я поганий.

"Ми закликаємо Росію звільнити усіх незаконно ув’язнених громадян України", - йдеться у проекті декларації.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

19 липня Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінзе. Він повідомив, що стан здоров’я Сенцова значно погіршився.