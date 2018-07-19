Состояние здоровья Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис, - журналист

Новости Происшествия 19.07.2018 - 15:28
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис. Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

По информации Наумлюка, сегодня Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Сенцову стало плохо и его хотели госпитализировать, чтобы поставить на принудительное кормление, но он отказался.

Отмечается, что Сенцова оставили в колонии при условии, что он будет принимать смесь под присмотром врача.

"Принимает (смесь, - ред.) в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, Сенцов выразил недоумение из-за "окончания активной кампании поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной рады Людмилы Денисовой".

Состояние здоровья Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис, - журналист

Фото: палата Сенцова (facebook.com/anton.naumlyuk)

Напомним, ранее сообщалось, что Россия направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова.

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Теги:  Олег Сенцов,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС