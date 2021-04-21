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Польша и союзники постоянно отслеживают концентрацию войск РФ на границе Украины

Автор: РБК-Украина

Польские Вооруженные силы со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами восточной границы страны, в том числе в приграничных районах Украины и РФ. По данным украинского МИД, в ближайшее время Россия сосредоточит в них более 120 тысяч военных.

Об этом в Twitter сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Президент Дуда провел заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы", - написал он по итогам встречи.

Новость дополняется…

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Новости Украины Анджей ДудавойскаРоссийская Федерация
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