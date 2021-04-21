Президент Польщі зібрав силовиків через нарощування Росією військ на кордоні України

Президент Польщі Анжей Дуда зібрав командування Збройних сил країни і спецслужб через нарощування Росією військ на кордоні України. За підсумками наради було відзначено, що польські військові і їх союзники постійно контролюють ситуацію в районах українсько-російського кордону.
Про це в Twitter повідомив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.
"Президент Дуда провів засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів і керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною. Збройні сили разом зі своїми союзниками постійно контролюють загрози за межами нашого східного кордону", - написав він за підсумками зустрічі.
За даними радіостанції RMF24, в нараді взяли участь начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, вищі армійські командири і керівники спецслужб. Відзначається, що за інформацією МЗС України, чисельність російських військ біля українського кордону може перевищити 120 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з'явилися нові супутникові знімки, що підтверджують стягування російських військ до українських кордонів. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.
При цьому в РФ заявили, що нарощування бойових можливостей військ Південного військового округу відбувається нібито "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обставини в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".