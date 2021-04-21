Президент Польщі зібрав силовиків через нарощування Росією військ на кордоні України

Президент Польщі Анжей Дуда зібрав командування Збройних сил країни і спецслужб через нарощування Росією військ на кордоні України . За підсумками наради було відзначено, що польські військові і їх союзники постійно контролюють ситуацію в районах українсько-російського кордону.

Про це в Twitter повідомив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

"Президент Дуда провів засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів і керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною. Збройні сили разом зі своїми союзниками постійно контролюють загрози за межами нашого східного кордону", - написав він за підсумками зустрічі.

За даними радіостанції RMF24, в нараді взяли участь начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, вищі армійські командири і керівники спецслужб. Відзначається, що за інформацією МЗС України, чисельність російських військ біля українського кордону може перевищити 120 тисяч осіб.